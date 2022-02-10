Житель областного центра держит в страхе целый подъезд многоквартирного дома. Мужчина среди ночи...

Житель областного центра держит в страхе целый подъезд многоквартирного дома. Мужчина среди ночи ломится в квартиры, пытается выбить двери, оставляет нецензурные надписи на стенах. Что делать в такой ситуации? В проблеме разбирался Артём Яковенко.- Реально страшно выходить на улицу и в подъезд даже без баллончика.Эти отметины на двери остались от гаечного ключа. Людмила рассказывает, что к ним в квартиру ломился агрессивный сосед по подъезду. Сначала просто бил ногой, а потом в ход пошел инструмент.Людмила Ракси:- Он вломился к нам уже в 4 ночи или в 5. Уже с гаечным ключом. А муж тоже - не ума, открыл дверь, а он с гаечным ключом. Он реально стал угрожать: "Я вас убью!" - и всё такое.Алексей Томилов:- Не только я боюсь за свою семью, но и многие жители в подъезде боятся за свою семью. Одному соседу с маленьким ребёнком даже пришлось переезжать в другую квартиру!Часть своих угроз сосед оставил на стене рядом с квартирой семьи. Надписи недавно закрасили."Приходил, писал, говорил, что сектанты, какой-то бред просто нёс!"Лидия Черешнева живёт через стенку с буйным соседом. Ей приходится хуже всего.Лидия Черешнева:- А вдруг он чего-нибудь там сделает? Вдруг у него газ там взорвется? Боюсь! Мужа только схоронила, года ещё нет, я не могу, очень боюсь.Мужчина держит в страхе весь подъезд. Жильцы рассказывают - непонятно, что он может выкинуть в следующий раз.Валентина:- Я с тортом шла на работу. И вышел из подъезда за мной сразу, утром народу мало, 7-ой час был! И он мимо меня идет и ногой как пнет по этому торту, молча!Алла Ермакова:- Мы боимся выпускать своих детей в подъезд. Мы, простите, все вооружились. Ни разу не удалось рассмотреть лицо, поскольку он категорически прячется.По словам жителей, Вячеслав, так зовут мужчину, всегда дома. Мы попытались поговорить с ним.- Слав, открой, поговорить с тобой люди хотят.Но в ответ только тишина.- Он никому не отрывает...Жители подъезда говорят, что много раз обращались к участковому, но тот помочь им ничем не смог. Вот как нам прокомментировали ситуацию в полиции.Ирина Гавриченко, начальник пресс-службы УМВД по Владимирской области:- По данному обращению сотрудниками полиции была проведена проверка и возбужденно уголовное дело по статье 119 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится в производстве органов дознания. Сотрудниками полиции тщательным образом изучены, опрошены свидетели и в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия.А пока жителям дома остается только вооружаться газовыми баллончиками и ждать результатов расследования. Подъезд, к слову, недавно оборудовали системой видеонаблюдения.Артём Яковенко, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»