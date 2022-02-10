В депздраве считают, что это поможет снизить нагрузку на поликлиники, а жителям - избежать толкучки в очередях.

На официальном сайте департамента здравоохранения как дистанционно открыть и закрыть больничный лист. В ведомстве считают, что это поможет снизить нагрузку на поликлиники, а жителям - избежать толкучки в очередях.Оформить документ без посещения терапевта могут владимирцы с признаками ОРВИ. Сперва необходимо оставить заявку по номеру 122. В течение суток врач должен дистанционно проконсультировать пациента, зафиксировать всё в истории болезни и открыть больничный. В течение трёх календарных дней медик посетит больного для осмотра и сбора анализов.Закрыть лист нетрудоспособности по удалёнке можно также через службу «122» или оставив заявку в поликлинике до окончания семидневного срока лечения.