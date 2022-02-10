Заплатить за обеды и завтраки с их помощью возможно будет наличкой, якобы без комиссии. Установить терминалы уже в марте может компания “Владикард”. Напомним, этот подрядчик с конца

Заплатить за обеды и завтраки с их помощью возможно будет наличкой, якобы без комиссии. Установить терминалы уже в марте может компания “Владикард”. Напомним, этот подрядчик с конца прошлого года по временному контракту обслуживает в областном центре электронную систему оплаты питания “Аксиома”. Она введена во всех образовательных учреждениях города. Согласно сайту Госзакупок , в этом году