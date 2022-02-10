Мечты о небе. Заветное желание 4-летнего Тараса из Владимира в рамках акции «Елка желаний»...

Мечты о небе. Заветное желание 4-летнего Тараса из Владимира в рамках акции «Елка желаний» осуществил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.Мальчик давно хотел полетать на самолете и увидеть землю с высоты птичьего полета... Совместный проект администрации Владимирской области и авиакомпании "Россия" не только позволили Тарасу и его семье увидеть Санкт-Петербург, но и посидеть в кабине пилота новейшего лайнера "Сухой суперджет 100", который получил название "Суздаль". Напомним, в рамках благотворительного проекта "Елка Желаний" дети делятся своими мечтами на елочных шарах с записками, а затем чиновники обязуются их исполнить.Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании "Россия":- Он увидел аэропорт, в первую очередь, он увидел перрон, где очень много самолетов, побывал в кабине воздушного судна, посмотрел все дисплеи, кнопки, увидел, что очень тяжело управлять воздушным судном.