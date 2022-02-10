Украинская армия готовит провокации на линии разграничения.

Украинская армия готовит провокации на линии разграничения.Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервьюMK.RU заявил, что Киев готовится к полномасштабной войне в Донбассе. По его словам, сейчас на линии разграничения находятся все боеспособные части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мол, эти приготовления невозможно скрыть.Нарышкин сообщил, что в настоящее время с военных американских баз в Европе перебрасывается техника. Увеличивается количество советников и инструкторов, обратил внимание глава СВР. Кроме того, представители Службы безопасности Украины и военнослужащие ВСУ готовят провокацию на линии разграничения в Донбассе.Нарышкин заметил, что войны не хочет не только российский народ, но и украинский. Если полномасштабный конфликт будет развязан, его последствия окажутся тяжелыми для всех, отметил он.К слову, в этом же интервью директор СВР рассказал, что количество представителей западных СМИ в Донбассе значительно выросло. Нарышкин назвал их контингентом "пропагандистских сил быстрого развертывания".Ранее немецкий журналист Инес Цеттель в статье для Der Spiegel написал, что регулярные информационные вбросы о предстоящем конфликте между Россией и Украиной отпугивают Европейский союз от запуска газопровода "Северный поток – 2". По мнению обозревателя, таким образом США преследует свои цели. Подробнее об этом "Дни.ру".