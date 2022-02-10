Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID-19 через четыре недели.

Несмотря на антирекорды суточной заболеваемости COVID-19 в России из-за распространения штамма Омикрон, эпидемиологическая обстановка со временем выйдет на плато, сообщил в четверг, 10 февраля, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато — это когда сколько заболело [в сутки], столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших, — пояснил он в беседе с радио Sputnik.Медики в стационарах считают самым объективным показателем соотношение числа госпитализированных и выписанных из больницы пациентов. По этому параметру выход на плато может произойти через несколько недель.Сейчас значительно больше людей госпитализируют. Они все остаются в стационарах — кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с COVID-19 накапливаются, нагрузка на госпитальную сеть растет. Я думаю, что еще 3–4 недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато и будет легче, — спрогнозировал Малышев.Выход на плато — это стабилизация эпидситуации, при которой число ежедневно выявляемых случаев заражения, достигнув пика, перестает расти. Еще одним параметром является ситуация, когда ежедневно госпитализируют примерно одинаковое количество пациентов или выздоравливающих становится столько же, сколько заболевших.