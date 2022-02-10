Россия еще не скоро выйдет на плато по коронавирусу COVID-19. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. По словам Малышева, под термином плато медики ..

Россия еще не скоро выйдет на плато по коронавирусу COVID-19. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.По словам Малышева, под термином "плато" медики подразумевают равное соотношение заболевших и выписанных за сутки человек. Специалист отметил, что в настоящее время во многих регионах России суточный прирост зараженных превышает количество выздоровевших. Инфекционист прогнозирует, что при таких показателях страна сможет выйти на плато только через три-четыре недели, сообщает "".