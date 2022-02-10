По мнению обозревателя, российский лидер дал сигнал своему украинскому коллеге.

По мнению обозревателя, российский лидер дал сигнал своему украинскому коллеге.На пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров Владимир Путин заявил, что готов предоставить бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в России, несмотря на серьезные разногласия, в том числе по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.Киевский журналист Игорь Лесев считает, что Путин дал Порошенко "волчий билет", и это российский лидер прекрасно понимает. Предложив украинскому политику убежище, президент России, по словам обозревателя, напомнил, кто является автором Минских соглашений и на ком лежит ответственность.Лесев также предположил: заявление Путина – это так называемый подыгрыш нынешнему украинскому лидеру, который все-таки может забыть о своей трусости и начать выполнять обещания, данные еще во время предвыборной кампании (например, достичь мира на востоке Украины).При этом журналист сомневается, что поддержка со стороны российского лидера подтолкнет Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений, ведь в Киеве по-прежнему относятся к этим документам как к "предательству украинских интересов".Ранее "Дни.ру" , как Петр Порошенко отреагировал на предложение Владимира Путина. Экс-президент Украины обратился к российскому политику, сделав публикацию в "Фейсбуке".