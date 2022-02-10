В Коврове вынесен приговор по делу о взрыве на местном рынке. Ковровским городским судом вынесен...

В Коврове вынесен приговор по делу о взрыве на местном рынке.Ковровским городским судом вынесен приговор местному жителю. Он признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом и незаконном хранении взрывного устройства.Судом установлено, что 1 ноября 2020 года в утренние часы между обвиняемым и его знакомым, находившимися на территории Октябрьского рынка в г. Коврове, произошел бытовой конфликт на почве ревности, переросший в борьбу. В результате, подсудимый взорвал боевую гранату РГН.Помимо самого метателя гранаты, пострадали еще двое человек (женщина и мужчина), которые соответственно получили легкий и тяжкий вред здоровью.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 5 тыс. рублей, сообщила в пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Приговор в законную силу не вступил.