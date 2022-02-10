«Лыжня России – 2022» во Владимире пройдет 12 февраля. Соревнования юбилейной − сороковой...

«Лыжня России – 2022» во Владимире пройдет 12 февраля.Соревнования юбилейной − сороковой − «Лыжни России» в столице региона и большинстве городов и районов Владимирской области пройдут 12 февраля без зрителей — в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.Регистрация обязательна, и в этом году она будет проходить не в день старта, а заранее. Подать заявку на участие во Владимире нужно до 11 февраля в МБУ «СШОР №3» по адресу: ул. Верхняя Дуброва, 2а, с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).На входе к месту соревнований будет измеряться температура бесконтактным способом. В палатках для обогрева будут установлены санитайзеры и соблюдаться масочный режим. Участники в возрасте до 18 лет допускаются на основании медицинских справок, а старше 18 лет − расписок о принятии ответственности за своё здоровье на себя. Предъявлять QR-код не требуется.Потоки участников соревнований будут разведены по времени:старт на 1 км − в 11:00,на 5 км − в 12:00,на 10 км − в 13:00.На каждой дистанции планируется участие не более 500 человек. Награждение победителей будет проводиться бесконтактным способом.В территориях области лыжные гонки состоятся, но не везде. Так, Александров перенёс проведение забега до улучшения эпидобстановки, Гороховец - на 13 февраля, Камешково − на 19 февраля, Петушки и Судогда − на 20 февраля. Меленковцы присоединятся к забегу в Муроме.Отметим, что впервые «Лыжня России» прошла в 1982 году, очень быстро она стала одним из самых массовых спортивных мероприятий страны, и с каждым годом только набирает обороты. Традиционно участие в марафоне принимают около полумиллиона человек по всей стране, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.