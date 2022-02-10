«Лыжня России – 2022» во Владимире пройдет 12 февраля.
Соревнования юбилейной − сороковой...
«Лыжня России – 2022» во Владимире пройдет 12 февраля.
Соревнования юбилейной − сороковой − «Лыжни России» в столице региона и большинстве городов и районов Владимирской области пройдут 12 февраля без зрителей — в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Регистрация обязательна, и в этом году она будет проходить не в день старта, а заранее. Подать заявку на участие во Владимире нужно до 11 февраля в МБУ «СШОР №3» по адресу: ул. Верхняя Дуброва, 2а, с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
На входе к месту соревнований будет измеряться температура бесконтактным способом. В палатках для обогрева будут установлены санитайзеры и соблюдаться масочный режим. Участники в возрасте до 18 лет допускаются на основании медицинских справок, а старше 18 лет − расписок о принятии ответственности за своё здоровье на себя. Предъявлять QR-код не требуется.
Потоки участников соревнований будут разведены по времени:
старт на 1 км − в 11:00,
на 5 км − в 12:00,
на 10 км − в 13:00.
На каждой дистанции планируется участие не более 500 человек. Награждение победителей будет проводиться бесконтактным способом.
В территориях области лыжные гонки состоятся, но не везде. Так, Александров перенёс проведение забега до улучшения эпидобстановки, Гороховец - на 13 февраля, Камешково − на 19 февраля, Петушки и Судогда − на 20 февраля. Меленковцы присоединятся к забегу в Муроме.
Отметим, что впервые «Лыжня России» прошла в 1982 году, очень быстро она стала одним из самых массовых спортивных мероприятий страны, и с каждым годом только набирает обороты. Традиционно участие в марафоне принимают около полумиллиона человек по всей стране, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.