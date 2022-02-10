В Москве мужчина-гомосексуалист, работавший маляром, был зверски убит своим любовником. Части его расчлененного тела обнаружили в разных местах. О пропаже 36-летнего москвича сообщила еще ..

В Москве мужчина-гомосексуалист, работавший маляром, был зверски убит своим любовником. Части его расчлененного тела обнаружили в разных местах.О пропаже 36-летнего москвича сообщила еще во вторник его жена. По словам женщины, ее муж ушел из дома утром и перестал выходить на связь. По предварительным данным, мужчина познакомился с одним из пользователей сайта гей-знакомств и отправился с ним на свидание, после которого любовник с ним расправился. Вскоре голову жертвы нашли на мусороперерабатывающем заводе, а другие части тела обнаружили в одном из дворов на Флотской улице. Преступник был задержан, сообщает