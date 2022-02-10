9 февраля 2022 г. во Владимирском епархиальном управлении состоялась итоговая за прошедший 2021 год...

9 февраля 2022 г. во Владимирском епархиальном управлении состоялась итоговая за прошедший 2021 год пресс-конференция митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.Тихон подвел итоги деятельности Владимирской епархии за истекший год, рассказал о строящихся храмах, ремонте переданных епархии зданиях на Большой Московской. Также поднимались темы о сотрудничестве епархии с ВлГУ, Департаментом соцзащиты, Департаментом здравоохранения. Епархия готовит волонтеров и сестер милосердия по уходу за пациентами, поддерживает направление по работе с бездомными.Он рассказал о новых проектах епархии. В частности, в областной столице будет открыт центр помощи бездомным и тяжело больным людям. В здании, где до недавнего времени располагался художественно-графический факультет ВлГУ, владимирская епархия планирует разместить спортзал, учебные курсы и гостиницу для паломников на 100 мест.Митрополит Тихон подчеркнул, что на сегодняшний день во Владимире слабо развита система паллиативной помощи, а организации здравоохранения не всегда подходят к оказанию такой помощи с гуманистической позиции. Будет вестись обучение сестер милосердия. Несколько комнат займет соццентр, который будет работать с бомжами и наркозависимыми.Кроме новой гостиницы в бывшем худграфе будут открыты два кафе. Одно − в Богородице-Рождественском монастыре. Другое − в недавно переданном здании Дома ректора на улице Большой Московской, 106, недалеко от худграфа и офицерских курсов. В «Доме ректора» планируется основать «Дом молодежи» с библиотекой, кафе, актовым залом и отделом по работе с подрастающим поколением. Скаутское движение, поддержка владимирского казачества, православное волонтерское движение - эти проекты получат дополнительную поддержку.Также шла речь о реставрации церквей, в том числе Успенского собора. Если по Успенскому собору у епархии и Владимиро-Суздальского музея-заповедника заключен договор о совместном использовании, то оказалось, что колокольня 75 лет не принадлежит никому. Она находилась на балансе государства и пришла в запущенное состояние. Будет заказан проект реставрации колокольни. Также обновления требует и сам Успенский собор, его подсветка, купола.В этом году Владимирская епархия продолжит помогать семьям с детьми. Для ребят открывают оздоровительные лагеря.Фото: eparh33.ru/