Он поделился с журналистами информацией о новых проектах Епархии.

Во Владимире состоялась пресс-конференция митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Он поделился с журналистами информацией о новых проектах Епархии. Например, в областном центре откроют Центр помощи бездомным и тяжело больным людям. Обо всём по порядку.Во Владимире продолжается строительство храма, посвящённого Владимирским Князьям. На днях начнут устанавливать иконостас и престол. Ведётся подготовка к росписи.«Думаю, что к Пасхе мы начнём богослужения», - отметил Владыка.Добавим, что в областной столице возводят ещё несколько храмов - Александра Невского, где пока появился лишь первый этаж. В Юрьевце строится церковь в честь святителя Митрофана Воронежского, а в Веризино - во имя Андрея Боголюбского.Напомним, что к 1000-летию в Суздале реставрируют восемь объектов.«Работы производятся за счёт благотворителей», - уточнил Тихон.Минкульт также выделил деньги на разработку проекта по восстановлению Покровской церкви в селе Алепино - на малой родине писателя Владимира Солоухина.Подробнее митрополит остановился о планах на здания бывшего Худграфа и Дома ректора, которые недавно РПЦ.«В Худграфе появится спортзал, иконописная школа и мастерские. Там же будет расположена социальная служба с центром гуманитарной помощи. Центр займётся бомжами, наркозависимыми. Будет вестись обучение сестёр милосердия. На третьем этаже расположится паломническая гостиница на 80 мест. Что касается Дома ректора, то там откроется «Дом молодёжи», - подчеркнул он.По Успенского собора Владимирская епархия намерена заказать ПСД по реставрации. Сейчас она находится в плохом состоянии - растут деревья, повреждена крыша.Тихон также затронул тему антиковидных ограничений.«Есть решение Священного синода о поведении во время пандемии. Роспотребнадзор нам регулярно присылает документы с рекомендациями. Стараемся всё соблюдать. Храмы обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты, но на каждого насильно маску не наденешь», - резюмировал он.