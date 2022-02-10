Злоумышленники воспользовались моментом и забрали оставленный на стеллаже в магазине кошелек.

5 февраля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 77-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что обнаружила пропажу кошелька, а через пару часов на ее телефон стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств. Карту потерпевшая заблокировала. Причиненный ущерб составил более 5 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по банковской карте, изучили записи с камер видеонаблюдения из торговых точек, в которых происходили списания. В результате по подозрению в причастности к хищению денежных средств в этот же день были задержаны 61-летняя женщина и ее 47-летний сожитель.Задержанные свою вину признали и пояснили, что, находясь в магазине, заметили на стеллаже кошелек, в котором обнаружили банковскую карту и 2300 рублей. Убедившись, что рядом никого нет, подозреваемые забрали его себе, после чего поспешили уйти.Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленники неоднократно использовали ее для совершения покупок в магазинах и на заправке города. Когда денежные операции по карте были заблокированы, разрезали ее.Кошелек с наличными и повреждённой картой оперативники изъяли.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).