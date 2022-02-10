Накануне, 9 февраля, в 19-46, поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу:...

Накануне, 9 февраля, в 19-46, поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Меленковский район, с. Ляхи, ул. Октябрьская, д. 65.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 80 кв. м.К сожалению, при разборе конструкций дома был обнаружен погибший мужчина, предположительно 1951 г. р. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники 16 человек личного состава, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.