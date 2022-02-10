Количество выпавших осадков за эту зиму примерно вдвое превышает норму. А это значит, что грядущее...

Количество выпавших осадков за эту зиму примерно вдвое превышает норму. А это значит, что грядущее весеннее половодье может пройти сложнее, чем в предыдущие года. Вопросы подготовки к сезону обсудили на плановом заседании комиссии по ЧС региона. Заместитель начальника регионального управления ведомства Пётр Денисов рассказал, что в худшем случае в зоны возможного затопления может попасть 23 населённых пункта, это более полутора тысяч домов, и 28 участков автомобильных дорог. Сейчас фрагмент совещания.Пётр Денисов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- В зоны отрезания попадает 31 населённый пункт.... чтобы не было у нас пострадавших в результате следования по данным дорогам.