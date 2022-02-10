Ковровской городской прокуратурой с участием сотрудников ГИБДД проведена проверка соблюдения...

Ковровской городской прокуратурой с участием сотрудников ГИБДД проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.Выявлены факты несоответствия автомобильных дорог установленным требованиям (выбоины, превышающие предельно допустимые размеры) на проспекте Ленина (в нескольких местах), на участках дороги на ул. Муромской, от ул. Космонавтов до ул. Социалистической, от ул. Муромской до ул. Ранжева, от ул. Ранжева до ул. Димитрова; на улице Летняя, от ул. Космонавтов до ул. Транспортной, на ул. Космонавтов в направлении ул. Лесная, по ул. Летней до ул. Транспортной, на улице Космонавтов, от ул. Зои Космодемьянской до ул. Муромской, от ул. Зои Космодемьянской до ул. Грибоедова; на улице Еловой.По фактам выявленных нарушений городским прокурором в суд направлено 5 исковых заявлений с требованием обязать администрацию г. Коврова привести в нормативное состояние автомобильные дороги по указанным улицам. Иски прокурора удовлетворены.Нарушения, установленные в ходе проверочных мероприятий, устранены путем ремонта дорожного полотна, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: nikitinskiy.com