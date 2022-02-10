«Владимиртеплогаз» сообщил об очередной аварии на своих сетях. На улице Экземплярского произошла...

«Владимиртеплогаз» сообщил об очередной аварии на своих сетях. На улице Экземплярского произошла утечка на теплотрассе. В связи с чем с 13 часов дня будет перекрыто теплоснабжение сразу шести девятиэтажных многоквартирных домов:Ленина, 85Ленина, 115Ленина 125Ленина 131Экземплярского, 55Экземплярского, 53Всего 864 квартиры.Напомним, что 23 января в Муроме 700 человек уже оставались в течение трех дней без отопления из-за обрушения крыши котельной. На устранение последствий аварии ушла неделя.Фото: https://stock.adobe.com/ru/