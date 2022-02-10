«Владимиртеплогаз» сообщил об очередной аварии на своих сетях. На улице Экземплярского произошла...
«Владимиртеплогаз» сообщил об очередной аварии на своих сетях. На улице Экземплярского произошла утечка на теплотрассе. В связи с чем с 13 часов дня будет перекрыто теплоснабжение сразу шести девятиэтажных многоквартирных домов:
Ленина, 85
Ленина, 115
Ленина 125
Ленина 131
Экземплярского, 55
Экземплярского, 53
Всего 864 квартиры.
Напомним, что 23 января в Муроме 700 человек уже оставались в течение трех дней без отопления из-за обрушения крыши котельной. На устранение последствий аварии ушла неделя.
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