Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Под Муромом в ДТП с фурой погиб водитель отечественной легковушки. Смертельная авария произошла на объездной дороге утром 9 февраля.По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 67-летний водитель «ВАЗ-2115», двигаясь в сторону Касимова, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком DAF.От полученных травм владелец ВАЗа скончался на месте происшествия. 61-летний водитель грузовика не пострадал.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.