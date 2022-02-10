Смертельная авария произошла на объездной Мурома. Погиб водитель ВАЗа 15-й модели. По предварительным данным полиции, утром 9 февраля 67-летний водитель отечественной легковушки не справился

Смертельная авария произошла на объездной Мурома. Погиб водитель ВАЗа 15-й модели. По предварительным данным полиции, утром 9 февраля 67-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ДАФ. Водитель ВАЗа скончался на месте. Фото: vk.com/murom_life