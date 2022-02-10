НАТО и США игнорируют озабоченности России.

НАТО и США игнорируют озабоченности России.В конце января Москва получила от США и НАТО ответы на ее предложения по гарантиям безопасности. В МИД РФ и администрации президента страны по сей день внимательно изучают присланные документы. Судя по недавним заявлениям представителей российской власти, внятного ответа от Запада так и не было получено.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. Глава государства несколько раз напоминал, что Москва выступает против расширения альянса на восток, призывает отказаться от размещения ударных систем и вооружений возле российских границ и вернуться к условиям, согласованным в 1997 году.Посол России в Лондоне Андрей Келин не видит в поведении стран НАТО ничего удивительного. Реакция альянса, по его словам, вполне стандартна и ожидаема. Он также заявил, что РФ считает неприемлемым расширение организации Североатлантического договора и присоединение к ней Украины. Слова дипломата приводит .По мнению Келина, пора перестать обсуждать. Мол, необходимо начинать принимать решения.Ранее Владимир Путин , почему Украина не должна становиться членом НАТО. Президент России обратил внимание на доктринальные документы Незалежной, в которых РФ является противником, а также не исключается возможность возвращения Крыма военным путем.