Вместо двора – одна сплошная снежная масса. Жители дома номер 7 по улице Студёная гора жалуются на состояние своей придомовой территории. Пройти к мусорным контейнерам крайне сложно, а один

Вместо двора – одна сплошная снежная масса. Жители дома номер 7 по улице Студёная гора жалуются на состояние своей придомовой территории. Пройти к мусорным контейнерам крайне сложно, а один из подходов к дому превратился полосУ препятствий, рассказывают жильцы. А всё дело в плохой уборке дворовой территории от снега. Несколько дней назад даже обрушился один из