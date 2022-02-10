Вчера произошел еще один пожар, принесший смерть человеку. О трагическом случае в Меленковском...

Вчера произошел еще один пожар, принесший смерть человеку. О трагическом случае в Меленковском районе мы уже писали.В 17-30 9 февраля в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, д. Залесье, ул. Речная, д. 1. Пожарно-спасательные подразделения выехали тотчас. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м.К сожалению, при разборе конструкций дома был обнаружен погибший мужчина, предположительно 1959 г. р. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники 11 человек личного состава, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причина пожара устанавливается.