О чем Джо Байден и Владимир Зеленский говорили по телефону, рассказали американские журналисты.

О чем Джо Байден и Владимир Зеленский говорили по телефону, рассказали американские журналисты.Газета Wall Street Journal узнала подробности телефонного разговора президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. По данным издания, американский политик уверял коллегу, что угроза вторжения России на территорию Украины возросла. Об этом также пишет "".Зеленский же не соглашался с американским лидером, указывая на то, что так называемая угроза существует последние восемь лет – с тех пор, как Незалежная потеряла Крым. Wall Street Journal пишет, что Байден пытался развеять сомнения главы украинского государства. Президент США якобы указал на российские войска, находящиеся на юге Белоруссии и заявил: это может "изменить правила игры".Напомним, российские войска были переброшены на совместные учения России и Белоруссии, которые пройдут с 10 по 20 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что после учений военнослужащие ВС РФ вернутся в места дислокации.Ранее Владимир Зеленский критиковал Запад за многократные предупреждения о вторжении России на Украину. По мнению политика, такие заявления западных партнеров приводят к дестабилизации экономики Незалежной.