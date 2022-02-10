Злоумышленник взломал входную дверь офисного помещения, проник внутрь и похитил оттуда ювелирные украшения на сумму более 35 миллионов рублей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий и незаконном хранении оружия», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленник, находясь в ночное время на площади Журавлева, взломал входную дверь офисного помещения, проник внутрь и похитил оттуда ювелирные украшения на сумму более 35 миллионов рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении на автомобиле.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого на 1-й Брестской улице. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина. В ходе осмотра транспортного средства, на котором передвигался данный гражданин в момент противоправного деяния, были обнаружены и изъяты похищенные ювелирные изделия. В ближайшее время похищенное будет возвращено владельцу.В ходе проведенного обыска в квартире на Ботанической улице по месту фактического проживания подозреваемого оперативниками были обнаружены и изъяты предметы, по внешним признакам схожие с оружием и патронами.Согласно справке об исследовании изъятое является пистолетами ТТ, Tanfoglio Force 99, пригодными для стрельбы, и патронами разного калибра в количестве 25 штук. Данное оружие задержанный приобрел незаконно.Следственным отделением ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Дознанием Отдела ОМВД России по району Марфино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29