10 февраля 2022 года прошло совместное заседание, на котором профильные комитеты Совета Федерации...

10 февраля 2022 года прошло совместное заседание, на котором профильные комитеты Совета Федерации поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров четырех российских регионов, в том числе Владимирской области, и трех кандидатов на должности прокуроров специализированных прокуратур.Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев сообщил, что комитеты СФ провели совместное заседание, на котором прошли консультации по представленным Президентом Российской Федерации кандидатурам для назначения на должности прокуроров субъектов Российской Федерации и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ, информирует Совет Федерации Федерального Собрания РФ.Были обсуждены кандидатуры на должность прокурора в разные субъекты РФ. Сменщиком Игоря Пантюшина, которого был назначен прокурором республики Башкортостан, станет прокурор Орловской области Владислав Малкин. Его кандидатура была поддержана единогласно.Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_57