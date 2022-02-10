Точное количество священнослужителей, побывавших в ковид-госпиталях епископ назвать не смог.

Во Владимирской области от коронавируса умерли три священника. Все они посещали ковидарии, чтобы причастить и исповедовать пациентов. Об этом рассказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон во время своейНапомним, что Минздрав , определяющий порядок доступа священнослужителей в палаты медучреждений.«Письмо министерства открывает шлагбаум и священникам, и сёстрам милосердия», - подчеркнул Владыка.Тихон также затронул тему антиковидных ограничений.«Есть решение Священного синода о поведении во время пандемии. Роспотребнадзор нам регулярно присылает документы с рекомендациями. Стараемся всё соблюдать. Храмы обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты, но на каждого насильно маску не наденешь», - резюмировал он.