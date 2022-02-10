Ранее судимый местный житель неоднократно нарушал установленные судом ограничения.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений).За жителем фигурантом, освободившимся из мест лишения свободы, был установлен административный надзор. Гражданину был установлен ряд ограничений, в том числе запрет на пребывание вне места жительства в ночное время.Мужчина, пристрастившийся к спиртному, нарушал запрет и при проверке его сотрудниками полиции по месту жительства отсутствовал. В период с октября по декабрь прошлого года он шесть раз был привлечен к административной ответственности по статье 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре).Сотрудники полиции установили местонахождение нарушителя и задержали его.Свою вину подозреваемый признал.Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.