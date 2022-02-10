Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В Коврове под суд пойдёт 33-летний мужчина, который сжёг чужой автомобиль. После конфликта в баре с одним из посетителей, он решил отомстить обидчику и уничтожил машину сожительницы.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, обвиняемый, взяв молоток, разбил в машине стекло, распылил в систему отопления лак для обуви и поджёг транспортное средство. Фигурант думал, что железный конь принадлежит человеку, с которым он только что повздорил в кафе. На деле оказалось, что владельцем авто является гражданская жена обидчика.Причинённый ущерб оценили в 200 тысяч рублей.«По записям с камер видеонаблюдения оперативники опросили возможных свидетелей и установили личность злоумышленника. После задержания он сознался в совершении преступления», - уточнили в МВД.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.