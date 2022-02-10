В результате ЧП пострадали трое человек.

В Коврове ревнивец, взорвавший себя более года назад на Октябрьском рынке, приговорён к длительному сроку заключения. Об этом рассказали в пресс-службе Ковровского городского суда.Мужчину обвиняли в покушении на убийство, незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. На приусадебном участке он нашёл ручную осколочную гранату. Решив, что устройство ему ещё пригодиться, ковровчанин спрятал его в землю. В тайнике граната пролежала около 10 лет. Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит.Утром 1 ноября 2020 года 43-летний злоумышленник захотел выяснить отношения со своей возлюбленной и пришёл в ТЦ. Общение не задалось. В ходе ссоры с одним из мужчин прогремел взрыв. Пострадали три человека, среди которых была случайная покупательница.По ходатайству следователя обвиняемого под стражу. Вину в совершенном преступлении он не признал. Летом уголовное дело передали в суд для рассмотрения. В последнем слове мужчина сказал, что не собирался никого убивать, а планировал лишь напугать бывшую сожительницу. В результате он получил 11 лет «строгача» и 500 тысяч рублей штрафа.Добавим, что за нарушения правил антитеррористической и пожарной безопасности Октябрьский рынок на 100 тысяч рублей.