Надзорное ведомство выявило выбоины на проспекте Ленина, на улице Муромской, на улице Летняя, на улице Космонавтов, а также на улице Еловой.

В Коврове прокурор заставил мэрию отремонтировать пять убитых дорог. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Надзорное ведомство выявило ямы и выбоины на проспекте Ленина, на улице Муромской, на улице Летняя, на улице Космонавтов, а также на улице Еловой.В суд было направлено пять исков с требованием обязать чиновников привести дорожное полотно в порядок.Нарушения устранены. Проезжая часть заасфальтирована.