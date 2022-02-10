Подготовку к празднованию тысячелетия Суздаля обсуждают сегодня в Москве, на круглом столе,...

Подготовку к празднованию тысячелетия Суздаля обсуждают сегодня в Москве, на круглом столе, посвященном году культурного наследия народов России. Его проводит председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ:- Думаю, что к культурному наследию России следует отнести и многовековую традицию отечественной государственности, поэтому следует очень внимательно отнестись к предстоящему тысячелетию в Суздале, эту большую дату, большой юбилей мы будем отмечать в 2024-ом году. Там в Суздале сохранилось немало памятников , напоминающих о судьбоносной роли этого очага отечественной государственности.В городе-музее Суздале сейчас ведутся реставрационные работы на памятниках архитектуры, идет благоустройство. На модернизацию инфраструктуры из федерального бюджета направлено почти полмиллиарда рублей.В рамках круглого стола также будет дан старт девятнадцатому сезону Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов «Моя страна — моя Россия»