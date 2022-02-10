Подготовку к празднованию тысячелетия Суздаля обсуждают сегодня в Москве, на круглом столе,...
Подготовку к празднованию тысячелетия Суздаля обсуждают сегодня в Москве, на круглом столе, посвященном году культурного наследия народов России. Его проводит председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ:
- Думаю, что к культурному наследию России следует отнести и многовековую традицию отечественной государственности, поэтому следует очень внимательно отнестись к предстоящему тысячелетию в Суздале, эту большую дату, большой юбилей мы будем отмечать в 2024-ом году. Там в Суздале сохранилось немало памятников , напоминающих о судьбоносной роли этого очага отечественной государственности.
В городе-музее Суздале сейчас ведутся реставрационные работы на памятниках архитектуры, идет благоустройство. На модернизацию инфраструктуры из федерального бюджета направлено почти полмиллиарда рублей.
В рамках круглого стола также будет дан старт девятнадцатому сезону Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов «Моя страна — моя Россия»