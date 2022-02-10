Всего - 864 квартиры.

В Муроме из-за аварии на сетях «Владимиртеплогаза» без тепла остались шесть многоквартирных домов. Об этом сообщают наши коллеги изНа теплотрассе на улице Экземплярского произошла утечка. Теплоснабжение ограничено по следующим адресам:- Ленина, 85, 115, 125 и 131;- Экземплярского, 55 и 53.Всего - 864 квартиры.Напомним, что утром 23 января из-за кровли котельной на улице Московской была прекращена подача тепла в 33 дома, два детских сада и 23 здания. Тогда на устранение последствий коммунального ЧП потребовалось несколько дней.