При необходимости прокуроры накажут руководство «Владимиртеплогаза».

Прокуратура Владимирской области инициировала проверку по факту По предварительным данным, причиной перебоев с теплоснабжением послужила утечка на теплотрассе на улице Экземплярского.Проверяются в том числе и жалобы жителей о том, что 7 и 8 февраля без тепла и горячей воды оставались дома на улицах Советской, Воровского, Октябрьской, Московской и Владимирской.«На месте работают сотрудники ведомства. Будет дана оценка действиям руководства и работников «Владимиртеплогаза». При необходимости будут приняты меры», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.Результаты находятся на контроле руководства прокуратуры региона.