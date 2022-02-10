В подмосковном Солнечногорске учитель умер во время перемены. Об этом сообщили представители городской администрации. Инцидент произошел в гимназии №6 днем 10 февраля. Тело ..

В подмосковном Солнечногорске учитель умер во время перемены. Об этом сообщили представители городской администрации.Инцидент произошел в гимназии №6 днем 10 февраля. Тело преподавателя физкультуры без признаков жизни обнаружил заместитель директора школы по безопасности. Оно лежало на полу рядом со входом в актовый зал. По предварительным данным, причиной смерти педагога стал оторвавшийся тромб, сообщает сайт "".