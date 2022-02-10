Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Млечный путь
Почему в регионе дорожает молоко?...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Млечный путь
Почему в регионе дорожает молоко? Производитель, переработчик, продавец - кто в этой цепочке создает "добавленную стоимость"?
- Сезон текущих крыш
Дом на улице Северной во Владимире остался без новой крыши по вине неплательщиков. Как в таком случае можно попасть в программу капремонта?
- Мне бы в небо...
И за штурвал пассажирского лайнера в четыре года. О высоких мечтах и тех, кто их исполняет.