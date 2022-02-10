Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Млечный путь Почему в регионе дорожает молоко?...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Млечный путьПочему в регионе дорожает молоко? Производитель, переработчик, продавец - кто в этой цепочке создает "добавленную стоимость"?- Сезон текущих крышДом на улице Северной во Владимире остался без новой крыши по вине неплательщиков. Как в таком случае можно попасть в программу капремонта?- Мне бы в небо...И за штурвал пассажирского лайнера в четыре года. О высоких мечтах и тех, кто их исполняет.