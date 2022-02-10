Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Опасное соседство
Что делать, если сосед по...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Опасное соседство
Что делать, если сосед по лестничной клетке ломится в дверь и угрожает расправой? Во Владимире жители многоквартирного дома не могут найти управу на дебошира.
- Сезон текущих крыш
Дом на улице Северной остался без новой крыши по вине двух неплательщиков. Как в таком случае попасть в программу капремонта?
- 4х4
Добро с доставкой на дом. Внедорожное братство помогло жителям удалённых сёл и деревень Собинского района.