До 25 тысяч жителей ежедневно обращаются в медучреждения региона. Правда, не только с коронавирусом, но и с другими проблемами. Однако это почти вдвое больше, чем в докоронавирусную эпоху. В

До 25 тысяч жителей ежедневно обращаются в медучреждения региона. Правда, не только с коронавирусом, но и с другими проблемами. Однако это почти вдвое больше, чем в докоронавирусную эпоху. В облздраве смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения В целом могу сказать, что эпидемическая обстановка, то как мы мониторим, по системе