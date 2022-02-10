Уложил одним ударом. Речь не о боксёрском ринге, а об инциденте, в магазине. В соцсетях появилось видео. На кадрах очередь в сетевом супермаркете. Драма разворачивается на кассе. Один

Уложил одним ударом. Речь не о боксёрском ринге, а об инциденте, в магазине. В соцсетях появилось видео. На кадрах очередь в сетевом супермаркете. Драма разворачивается на кассе. Один посетитель магазина подходит к другому. Между ними происходит короткий диалог. В доли секунды один мужчина бьёт другого в голову. От удара тот падает без сознания. Ударивший хладнокровно