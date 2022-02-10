Прокуратура г. Владимира добивается восстановления прав онкобольного на обеспечение бесплатными...

Прокуратура г. Владимира добивается восстановления прав онкобольного на обеспечение бесплатными лекарствами.Прокуратурой г. Владимира проведена проверка по обращению местного жителя по вопросу лекарственного обеспечения. Установлено, что обратившийся является инвалидом II группы, страдает онкологическим заболеванием, в связи с чем лекарства ему полагаются бесплатно за счет средств федерального бюджета.По жизненным показаниям заявителю назначен дорогостоящий лекарственный препарат «Траметиниб-Мекинист». Однако с июля 2021 года он его не получал. Прокуратурой г. Владимира в департамент здравоохранения Владимирской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого гражданину выдано бесплатное лекарство.Кроме того выявлено, что из-за длительного нарушения его прав заявитель был вынужден приобретать лекарственные препараты за счет собственных средств. Прокурором города в суд направлено исковое заявление к департаменту здравоохранения о возмещении 264 тыс. рублей, затраченных пациентом на приобретение лекарства, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: Pexels.com