Введение дифференцированной системы ставок, ночной и дневной, признали нецелесообразной.

Во Владимире проезд в общественном транспорте подорожал до 28 рублей. Это максимальная стоимость дороги в автобусах и троллейбусах при наличном расчёте. При оплате по банковской карте у пассажира спишут в 26 рублей на автобусе и 24 рубля на «рогатом».Напомним, что решение принято в ходе заседания, состоявшегося в департаменте цен и тарифов. Введение дифференцированной системы ставок, ночной и дневной, признали нецелесообразной.Ранее мы сообщали, что с 1 марта перевозчики поднять цены на единый проездной билет. Ожидается, что он будет стоить 2100 рублей.