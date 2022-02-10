Во Владимирской области впервые пройдет прослушивание для старшеклассников, желающих поступить в...

Во Владимирской области впервые пройдет прослушивание для старшеклассников, желающих поступить в ГИТИС.В рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и Российским институтом театрального искусства ГИТИС 18 февраля во Владимире состоятся мастер-класс и прослушивание на актёрский факультет ГИТИСа.В областном колледже культуры и искусства декан актёрского факультета Тарас Белоусов расскажет учащимся 8-11 классов о тонкостях поступления в ГИТИС, о том, какие произведения готовить (для участия в нём необходимо предварительно записаться по ссылке https://federalnoe-gosudars-org.timepad.ru/event/1922625/). Затем для учеников только 11-х классов пройдёт отборочное прослушивание на актёрский факультет ГИТИСа (для участия в нём необходимо предварительно записаться по ссылке: https://federalnoe-gosudars-org.timepad.ru/event/1922728/,приглашение будет направлено по адресу электронной почты, указанному в заявке).К творческому прослушиванию необходимо подготовить обязательную программу − стихотворение, басню и отрывок из прозы, быть в удобной одежде. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, при успешном прохождении регионального прослушивания абитуриенты будут приглашены на второй и третий туры творческих испытаний в Москву.