Сегодня у владимирцев будет возможность выйти на прямую связь со спортсменом из олимпийской деревни...

Сегодня у владимирцев будет возможность выйти на прямую связь со спортсменом из олимпийской деревни в Пекине, центром мировых спортивных событий в ближайшем месяце. Эстафету от олимпийского чемпиона, имя которого пока не разглашается, во Владимире примет доктор физико-математических наук, профессор ВлГУ - Сергей Аракелян. Он расскажет, как использовать физические законы, чтобы достичь высоких результатов в спорте. Телемост пройдёт на площадке Информационного центра по атомной энергии. На связь с Владимиром выйдут ещё два города - Воронеж и Нижний Новгород.