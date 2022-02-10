В результате незаконного премирования руководителей организации нанесен материальный ущерб на сумму свыше 1 700 000 рублей.

Cледственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области по материалам регионального Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).По версии следствия, в период с февраля по август 2020 года фигурант, занимая должность генерального директора организации по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии, в нарушение нормативных требований распорядился издать и подписал приказы о своем ежемесячном и ежеквартальном премировании, а также премировании своих заместителей и главного бухгалтера.Таким образом организации был причинен ущерб на сумму более 1 700 000 рублей.В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжают проводить мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы совершенных противоправных деяний.