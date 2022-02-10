На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 февраля 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 1219 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:219 - во Владимире,9 - в Муромском районе,427 - в Ковровском районе,81 - в Петушинском районе,104 - в Кольчугинском районе,74 - в Александровском районе,121 - в Юрьев-Польском районе,10 - в Судогодском районе,30 - в Собинском районе,2 - в Радужном,130 - в Киржачском районе,4 - в Камешковском районе,8 - в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 104 112 случаев заболевания.