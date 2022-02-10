Из-за вспышек КОВИД-19 (а чаще - ОРВИ) на электронную форму обучения перешли 16 школ и один...

Из-за вспышек КОВИД-19 (а чаще - ОРВИ) на электронную форму обучения перешли 16 школ и один колледж. Десять детских садов закрыты на карантин.Светлана Болтунова, и.о. директора департамента образования Владимирской области:- За прошедшую неделю количество в целом образовательных организаций, которые используют дистанционный формат, формат дистанционного обучения, сократилось вполовину. С другой стороны мы отмечаем, что заболеваемость педагогических работников за прошедшую неделю выросла значительно.Исполняющий обязанности директора облздрава Артем Осипов заявил, что картина заболеваемости (особенно среди детей) позволяет осторожно говорить о начале выхода на плато. Прирост заболевших сейчас наблюдается только в Коврове. Стационары продолжают наращивать коечный фонд, но медики отмечают, что в эту волну существенно меньше пациентов нуждаются в полноценной аппартной поддержке дыхания. Подавляющее большинство заболевших переносят ковид в легкой форме, амбулаторно и по истечении недели автоматически закрывают больничные листы.Артем Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области:- Врач, зная, что по результатам дистанционного мониторирования и по срокам приближается период закрытия электронного листка нетрудоспособности, активно вызванивает пациента, проговаривает его состояние на текущий момент и принимает решение о дистанционном закрытии листка нетрудоспособности.