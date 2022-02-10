В 152 общеобразовательных учреждениях введён смешанный формат.
Во Владимирской области с дистанционного образования вышли школы, которые уходили на удалёнку неделю назад. На 10 февраля из 365 школ на домашнее обучение переведены 16 школ. Об этом сообщила директор департамента образования Светлана Болтунова.
В 152 общеобразовательных учреждениях введён смешанный формат. Перевод на дистант происходит если в классе болеет 20% учащихся.
Из 472 детских садов региона на карантине остаются 10. В 48 дошкольных учреждениях выведены отдельные группы.
Из 35 колледжей только один работает с использованием электронных форм обучения студентов.
Выросла заболеваемость педагогов. Если на 2 февраля она составляла 9%, то сейчас инфицированы 12% учителей и воспитателей.