В 152 общеобразовательных учреждениях введён смешанный формат.

Во Владимирской области с дистанционного образования вышли школы, которые уходили на удалёнку неделю назад. На 10 февраля из 365 школ на домашнее обучение переведены 16 школ. Об этом сообщила директор департамента образования Светлана Болтунова.В 152 общеобразовательных учреждениях введён смешанный формат. Перевод на дистант происходит если в классе болеет 20% учащихся.Из 472 детских садов региона на карантине остаются 10. В 48 дошкольных учреждениях выведены отдельные группы.Из 35 колледжей только один работает с использованием электронных форм обучения студентов.Выросла заболеваемость педагогов. Если на 2 февраля она составляла 9%, то сейчас инфицированы 12% учителей и воспитателей.