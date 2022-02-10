В регионе, как и по всей стране, снова растут цены на молоко. Крупнейший производитель молочной...

В регионе, как и по всей стране, снова растут цены на молоко. Крупнейший производитель молочной продукции в России заявил о десятипроцентом подорожании части ассортимента с февраля. Финальную наценку сделали магазины и торговые сети. Но максимально подорожало именно сырье. Что и сколько теперь стоит, попыталась понять Дарья Давыдова.Племзавод в Рождествено - одно из богатейших молочных "месторождений" региона. В сутки каждая дойная корова даёт не меньше трёх вёдер. Операторы на сменах по двенадцать часов, рассказывает Любовь Герасимова. Первые за молоком, они последние, кого интересует его цена в магазине.Любовь Герасимова, начальник цеха животноводства:- Нас это, как бы, так сильно не волнует. У нас каждый работник получает по 20 литров молока в месяц. Если им этого молока не хватает, они в любой момент могут зайти в наш магазин и его приобрести.Рост цен на топливо, запчасти, удобрения и корма обернулся невиданной "молочной" инфляцией. Отпускная цена литра в области впервые скакнула сразу на восемь рублей, до тридцати восьми. Свой основной "актив" собинский племзавод обычно сдает по ценам значительно выше средних. И всё равно поднял "прайс". Переработчик берет сырье для пармезана и детского питания. Маржа высокая.Наталья Ершова, гендиректор племзавода ЗАО им. Ленина:- И даже у нас еще не кончилась фиксированная цена, нам завод пошел навстречу. За год нам завод три раза увеличивал цену. Я думаю, они ж понимают, у них же тоже всё, чем они работают, всё ж выросло в цене. И я думаю, что они понимают, что мы просто не выживем и не станем коров доить.Ассортимент местной торговой лавки позволяет лучше понять тенденции рынка. Молоко здесь только "совхозное" - с января подорожало на три рубля. А вот - оно же, в глазури, тетрапаке и с тройной наценкой: производителя, переработчика и магазина.Огромный, если не космический "млечный" путь проходит сырье, чтобы вернуться сюда, на этот прилавок вот такой вот банкой сметаны. Своё молоко племзавод "сливает" в Подмосковье, предприятие там экономически относительно свободно, ни в какие мировые концерны не входит, но и у него есть свои логистика, упаковка и другие производственные затраты, которые в цене готового продукта могут достигать тридцати процентов.С плохих новостей год начал крупнейший производитель "молочки" в России. Продукция минимум восьми торговых марок с февраля официально подорожала почти на десять процентов. И это не предел. Фактическую потребительскую цену литра молока вычислить невозможно. Хотя бы потому, что литрами в розницу его давно не продают. Рост цен производители нивелируют объемом упаковки.Росстат пишет, что россияне в прошлом году "налегли" на йогурты, сливки, мороженое и сыры, но в целом молока пить больше не стали. Хотя его производство увеличилось. И в нашем регионе - заметнее, чем везде. Владимирская область - один из лидеров по стране. В стратегии развития сельского хозяйства, которую поручил продумать врио губернатора Александр Авдеев, поддержка молочных производств - на первом месте.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области:- Стратегия предполагает развитие по стратегическим направлениям сельского хозяйства во Владимирской области это развитие молочного животноводства, производства мяса, в растениеводстве - введения земель в оборот, развития не совсем традиционных для нас производство, картофелеводства и технических культур.Отдельно предстоит обсудить проблемы переработки. Четыре собственных молокозавода и двадцать небольших цехов физически не способны "переварить" весь объем сырья. Половина владимирского молока увозится за пределы региона. Заметно объемы переработки упали после закрытия завода "Данон" во Владимире. Переговоры о купле-продаже производства завершились еще в конце прошлого года, но о новом владельце до сих пор ничего не известно.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"