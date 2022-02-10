С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 104 112 владимирцев.

Во Владимирской области на 10 февраля выявлено 1219 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 219 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 427 - в Ковровском, 81 - в Петушинском, 104 - в Кольчугинском, 74 - в Александровском, 121 - в Юрьев-Польском, 10 - в Судогодском, 30 - в Собинском, 130 - в Киржачском, 4 - в Камешковском, 8 - в Суздальском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 104 112 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 27 861 - во Владимире, 10825 - в округе Муром, 10517 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.