Уже 950 собственников приобрели новые квартиры по схеме, когда деньги лежат в банке до момента сдачи дома в эксплуатацию.

Во Владимирской области открыты 3078 эскроу-счетов, на которых лежит 7,6 млрд рублей. Об этом рассказали во Владимирском отделении Банка России.Уже 950 собственников приобрели новые квартиры по схеме, когда деньги лежат в банке до момента сдачи дома в эксплуатацию. По такой форме расчёта застройщики получили два миллиарда рублей.Эскроу-счета призваны защитить дольщиков от обмана. Главный минус - стоимость недвижимости возрастает за счёт банковского обслуживания.